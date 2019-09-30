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Минобороны закупит модернизированные беспилотники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство обороны России планирует закупить модернизированные беспилотники ближнего действия «Элерон-3». Соответствующая информация появилась 30 сентября на портале госзакупок.

Количество беспилотных летательных аппаратов не раскрывается. Уточняется, что в 2019 году на их закупку будет выделено почти 396 млн рублей. В 2020 году эта сумма составит около 306 млн, а в 2021 — 326 млн рублей.

Итоги закрытого тендера планируют подвести 22 октября.

21 августа стало известно, что западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У».

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