Минобороны закупит модернизированные беспилотники

Министерство обороны России планирует закупить модернизированные беспилотники ближнего действия «Элерон-3». Соответствующая информация появилась 30 сентября на портале госзакупок.

Количество беспилотных летательных аппаратов не раскрывается. Уточняется, что в 2019 году на их закупку будет выделено почти 396 млн рублей. В 2020 году эта сумма составит около 306 млн, а в 2021 — 326 млн рублей.

Итоги закрытого тендера планируют подвести 22 октября.

21 августа стало известно, что западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У».