Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет из аэропорта Жуковский в Стамбул. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ТАСС.

Лайнер прибыл в аэропорт Ататюрк в 13:26 по местному времени для участия в фестивале «Технофест».

Это первая демонстрация разрабатываемого самолета за рубежом, уточняет RT.

МС-21 совершил первый полет в 2017 году. Публике он был продемонстрирован на авиасалоне МАКС в сентябре 2019 года. Первый демонстрационный полет он совершил на американских двигателях Pratt&Whitney, передает НСН.

28 августа президент ПАО «Корпорация «Иркут» Равиль Хакимов сообщил, что каталожная цена МС-21 будет на 20% ниже стоимости зарубежных конкурентов.

В 2020 году самолет получит российскую систему внутренней связи.