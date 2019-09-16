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МС-21 совершил первый международный полет

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет из аэропорта Жуковский в Стамбул. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает ТАСС.

Лайнер прибыл в аэропорт Ататюрк в 13:26 по местному времени для участия в фестивале «Технофест».

Это первая демонстрация разрабатываемого самолета за рубежом, уточняет RT.

МС-21 совершил первый полет в 2017 году. Публике он был продемонстрирован на авиасалоне МАКС в сентябре 2019 года. Первый демонстрационный полет он совершил на американских двигателях Pratt&Whitney, передает НСН.

28 августа президент ПАО «Корпорация «Иркут» Равиль Хакимов сообщил, что каталожная цена МС-21 будет на 20% ниже стоимости зарубежных конкурентов.

В 2020 году самолет получит российскую систему внутренней связи.

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