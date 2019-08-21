На Западе оценили новый российский беспилотник

Западные эксперты оценили новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У», который накануне совершил первый полет. Об этом в среду, 21 августа, пишет Business Insider.

По словам члена-аналитика программы исследований России в Международном центре военной аналитики и сотрудника Американского совета по внешней политике Сэмюэла Бендетта, аппарат оснастили оборудованием разведки и наблюдения во время испытательного полета. Кроме того, беспилотник, по его мнению, вооружат до проведения высокоточных атак.

Он также отметил, что полет дрона положил конец вопросам о том, может ли Россия создавать подобную технику.

20 августа «Альтиус-У» совершил первый полет. Он длился 32 минуты, полет проходил на высоте до 800 м в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно.

«Альтиус» относится к классу средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета — в воздухе он может провести больше суток. Масса БПЛА — 6 т.

Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Его особенностью является применение спутникового канала управления, что делает радиус применения беспилотника практически неограниченным.