Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 м в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно», — сказано в сообщении ведомства на странице «ВКонтакте».

«Альтиус» относится к классу средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета — в воздухе он может провести больше суток. Масса БПЛА — 6 т.

Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Его особенностью является применение спутникового канала управления, что делает радиус применения беспилотника практически неограниченным, уточняет телеканал «Звезда».

16 августа военное ведомство показало первые испытания боевого беспилотного авиакомплекса «Охотник». Аппарат проверили в различных режимах полета. Благодаря «летающему крылу», специальным радиопоглощающим материалам и покрытиям, комплекс практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения.