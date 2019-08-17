Американский беспилотник заметили возле Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Отмечается, что беспилотник Global Hawk поднялся 17 августа с авиабазы в Италии и провел многочасовой полет у линии разграничения в Донбассе.

После этого аппарат переместился в сторону российских границ и исследовал побережье Крыма, а также Краснодарского края.

12 августа самолет ВВС США провел разведывательный полет у Калининградской области.

Минобороны РФ ранее неоднократно указывало на возросшую разведактивность стран НАТО у российских границ. За прошедшую неделю истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолетов 19 раз.