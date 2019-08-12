Самолет-разведчик США пролетел у границы Калининградской области

Самолет ВВС США провел разведывательный полет у границы Калининградской области. Об этом сообщил ресурс Plane Radar, отслеживающий полеты авиации.

Крупный стратегический разведчик Boeing RC-135 RC-135U Combat Sent с бортовым номером 64-14847 заметили в воздушном пространстве ФРГ в 7:40 мск. Спустя час самолет появился в зоне полетной информации Калининградской области России.

В начале августа американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса Lockheed EP-3E Orion Aries II совершил полет у берегов Республики Крым. 25 июля у берегов Крыма провели разведку три американских судна — два самолета P-8A Poseidon и беспилотник-разведчик RQ-4B-30 Global Hawk.