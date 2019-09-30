С 1 октября Московский зоопарк изменит режим работы

Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы с 1 октября и будет открыт с 9:00 до 18:00. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба зоосада.

«Билетные кассы будут работать с 9:00 до 17:00, в этот же временной промежуток посетители смогут попасть на территорию», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, обитатели зоопарка уже готовятся к зимней спячке.

«По прогнозам зоологов, первыми в этом году уснут сурки. Уже сейчас из троих особей активен только один Арчи — четырехлетний самец, а вот две самки Сара и Нагайна уже почти не выходят из своей теплой норы», — цитирует сообщение Агентство городских новостей «Москва». Следующие на очереди — тушканчики, сони и ежи, уточняет НСН.

Еноты-полоскуны все реже выходят из домиков. В течение зимы они могут просыпаться, чтобы проверить, не наступила ли весна.

Бурая медведица Роза и пара гималайских медведей заснут в своих искусственных берлогах с наступлением холодов. Животные за последний месяц стали менее активными, чем летом.

Белые медведи и большие панды не впадают в спячку. Поэтому навестить полярных медведей Мурму и Врангеля и панд Диндин и Жуи можно будет всю зиму.