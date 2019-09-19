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Cибирячка «обскакала» пробку на верблюде и прославилась в Instagram

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Фото: instagram.com/АСТ-54
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Сибирячка, которая «обскакала» пробки на верблюде на Ипподромской улице в Новосибирске, стала звездой социальной сети Instagram. Соответствующее видео было опубликовано в Instagram местной службы эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, как женщина скачет верхом на верблюде, обгоняя машины в пробке. «Пробки 8 баллов, на верблюде быстрей!» — подписала ролик эвакуаторская служба. На момент написания новости видео собрало более 58 тыс. просмотров и 177 комментариев.

Подписчики придумали такому способу передвижения название — «зоошериг», «avtocamel» (автоверблюд) и «Деливерблюд».

Некоторые пользователи признали верблюда удобным видом транспорта во время часа-пик. «Принца мчит искать, «конь» уже есть», «С зоопарка угнала, наверное», «Современные проблемы — современные решения»,«Зато сорок дней можно не заправлять»,«Куплю верблюда», «Скоро все на ишаков пересядут с таким бензином», — пишут комментаторы.

12 сентября автомобилисты столкнулись с трудностями на трассе Омск–Ишим. Пробка в Омске возникла из-за гулявшего по дороге верблюда. Фото животного появились в соцсетях.

13 сентября жители города Ульяновск заметили двух слонов, которые гуляли на парковке у торгового центра «Аквамолл» в Засвияжском районе. Фото животных было опубликовано в соцсетях начале сентября. Некоторые пользователи говорили, что слоны выглядели больными и худыми.

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