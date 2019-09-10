В Москве полиция задержала держащего в гараже львенка мужчину

Столичная полиция задержала владельца гаража на Проспекте Мира в Москве, который содержал там львенка. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу.

Хозяином гаража оказался 32-летний местный житель. Документы на животное он предоставить не смог, после чего был доставлен в ОМВД для разбирательства, по факту произошедшего проводится проверка, пишет ТАСС. Также отмечается, что львенка передали в центр передержки животных.

В июле в Геленджике Краснодарского края полицейские изъяли сразу 15 животных у мужчины, который зарабатывал на перепродаже экзотических зверей и птиц. Спасены три обезьянки, четыре попугая ара, два попугая макао, два лемура, два рысенка и два детеныша черной пантеры.