Мурманские полицейские нашли истощенного медвежонка

Полицейские в Мурманске спасли из неволи истощенного медвежонка. Об этом 9 сентября сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сообщение зоозащитницы Оксаны Анчишкиной, которой представители регионального УМВД передали пострадавшего зверя.

«Мне позвонил полицейский и сказал, что при выполнении операции на обследуемой территории в вагончике был обнаружен медвежонок. (…) По ошейнику, который туго стянул шею, могу предположить, что детеныш находился в этой жуткой неволе месяцы и что ждало его, остается только догадываться, но ничего хорошего в голову не идет. Человек, присматривающий за мишей, без стеснения на вопрос полицейского о еде рассказал, что кормят малыша хлебом и водой, иногда подливая молока», — рассказала Анчишкина на своей странице в социальной сети.

Она добавила, что в текущем году зверя нельзя выпускать на волю — в настоящее время для него ищут реабилитационный центр. Для медвежонка открыли сбор дикоросов, меда и других натуральных продуктов питания.

В пресс-службе УМВД региона журналистам пояснили, что медвежонка нашли в заброшенном помещении в Первомайском округе. По факту произошедшего проводится проверка, полицейские устанавливают личность собственника помещения и выясняют, каким образом животное оказалось на этой территории.

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