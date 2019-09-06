Томского подростка будут судить за удар по сбившей его собаку машине

Полицейские дознаватели в Томске закончили расследование уголовного дела об умышленном повреждении имущества в отношении подростка, который ударил кулаком капот машины, сбившей его собаку. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление представителей УМВД по региону.

«В ходе дознания установлено, что обвиняемый, находясь у гаражного бокса, расположенного в Кольцевом проезде города Томска, на почве сложившихся личных неприязненных отношений повредил капот автомобиля, нанеся одновременно двумя руками, сжатыми в кулак, не менее одного удара. В результате данных действий потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб», — заявили в полиции.

О том, что в отношении 16-летнего подростка возбудили уголовное дело, ранее в этот же день написал TB2.

Инцидент произошел еще 5 июня. По словам молодого человека, он взял с собой в гараж трехмесячную лайку, животное бегало без поводка и попало под внедорожник.

После случившегося автомобилист вызвал ДПС. Прибывшие на место полицейские составили схему ДТП, а молодой человек с отцом похоронили собаку. Однако на этом история не закончилась. Водитель внедорожника подал на подростка в суд и потребовал выплатить ему материальный ущерб в размере 14 тыс. рублей. По словам автомобилиста, подросток якобы угрожал ему, просил денег за собаку и повредил капот.

Молодого человека подозревают в «умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба», дело с утвержденным прокурором обвинительным актом направлено в суд. Статья предусматривает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до двух лет. Также следствие усмотрело в действиях школьника признаки оскорбления водителя и угрозы убийством. В свою очередь, семья подростка обратилась за помощью к зоозащитникам.

В марте сообщалось, что собака, которую подростки покрасили в синий цвет, погибла в Тверской области.