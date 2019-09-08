В Москве спасатели вытащили енота из кондиционера

Спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера жилого дома на востоке Москвы. Об этом 8 сентября сообщает ТАСС.

Согласно пресс-службе московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, спасатели выехали по заявке четырех прохожих на Амурскую улицу, где енот спрятался за внешним блоком кондиционера на окне первого этажа жилого дома.

«Спасатели установили лестницу и, стоя на ней, несколько раз набрасывали на енота петлю для ловли животных», — рассказали в пресс-службе. Однако животное каждый раз снимало с себя петлю. В конце концов, енота отвлекли полицейской резиновой палкой и петлю удалось закрепить.

В пресс-службе ведомства добавили, что спасенного енота передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Как сообщалось 15 июня, в центре Петербурга выпали из окна три енота. По словам очевидцев, это произошло во дворе домов по улице Марата и по улице Достоевского. Животные приземлились на лобовое стекло припаркованного Renault Duster. По словам хозяев енотов, звери получили травмы.