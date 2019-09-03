Подозреваемого в жестоком обращении с животным задержали на Урале

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в жестоком обращении с собакой. Видеоролик с его участием появился в соцсетях, после чего проверку начали правоохранительные органы.

Как сообщает пресс-служба УМВД по городу, сотрудник ведомства в ходе мониторинга популярной группы в соцсети обнаружил публикацию, сделанную в СНТ «Ремонтник». На ней видно, как мужчина заколол собаку вилами, привязал к бамперу и увез в сторону лесополосы, пишет 1obl.ru.

Позже удалось установить личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1965 года рождения. Мужчина рассказал полиции, что обнаружил на своем участке задушенного кролика и решил, что это сделала соседская собака. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Виновному может грозить до трех лет лишения свободы.

В начале августа житель Красноярска выбросил с балкона пятого этажа свою собаку. Животное подобрали и отвезли к ветеринару, где ему оказали помощь и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.