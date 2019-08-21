Магаданца отправили на лечение за жестокое обращение с собакой

В Магадане вынесен приговор в отношении 54-летнего мужчины, который обвинялся в жестоком обращении с животным. За убийство собаки его отправили на принудительное лечение.

По данным следствия, житель поселка Сокол после ссоры с соседкой взял деревянный брус и нанес собаке не менее пяти ударов, в результате чего животное скончалось. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе проверки установлено, что мужчина страдает психическим расстройством, сообщает ИА MagadanMedia.

На основании представленных прокуратурой доказательств суд вынес решение о принудительном лечении мужчины в стационаре психиатрической больницы.

Ранее сообщалось, что в Омской области мужчину будут судить за жестокое избиение щенка, который пытался запрыгнуть на кровать. Животное скончалось от полученных травм.