Двух щенков выбросили из окна в Санкт-Петербурге

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с животными в Санкт-Петербурге. Двух щенков выбросили из окна в многоэтажном доме.

Инцидент произошел на Невском проспекте. По словам местных жителей, кто-то выбросил из окна двух щенков. На момент прибытия на место сотрудников правоохранительных органов очевидцы унесли животных в ветеринарную клинику.

Предполагается, что собак выбросили из окна на третьем этаже, сообщает телеканал «78». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Предполагается, что к произошедшему причастна 65-летняя жительница дома.

Ранее сообщалось, что в Волгограде уголовное дело возбудили в отношении 26-летней женщины, которая выбросила с балкона на пятом этаже. Подозреваемая пришла в гости проведать своего ребенка, которого воспитывает другая женщина, поспорила с опекуншей и убила собаку на глазах малыша.