Жительница Волгограда скинула с пятого этажа чужую собаку

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней девушки, которая выбросила с балкона пятого этажа чужую собаку. Животное погибло.

Подозреваемой оказалась биологическая мать ребенка, которого воспитывает хозяйка пса. Она пришла в гости проведать малыша, но поспорила с опекуншей на тему воспитания. А затем убила собаку прямо на глазах ребенка. Подозреваемую задержали спустя несколько часов, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Томске было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Пользователи социальных сетей сообщили, что мужчина выкинул двух котов из окна на восьмом этаже. Жизнь одного питомца спасти не удалось.