Прямой эфир

Жительница Волгограда скинула с пятого этажа чужую собаку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней девушки, которая выбросила с балкона пятого этажа чужую собаку. Животное погибло.

Подозреваемой оказалась биологическая мать ребенка, которого воспитывает хозяйка пса. Она пришла в гости проведать малыша, но поспорила с опекуншей на тему воспитания. А затем убила собаку прямо на глазах ребенка. Подозреваемую задержали спустя несколько часов, сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в Томске было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Пользователи социальных сетей сообщили, что мужчина выкинул двух котов из окна на восьмом этаже. Жизнь одного питомца спасти не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жителя Омской области будут судить за жестокое избиение собаки
Американку в футболке с кошкой оштрафовали за попытку отравить собаку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017