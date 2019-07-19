Прямой эфир

Истощенных лемуров и попугаев забрали у торговца животными на Кубани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Геленджике Краснодарского края полицейские изъяли сразу 15 животных у мужчины, который зарабатывал на перепродаже экзотических зверей и птиц. Спасены три обезьянки, четыре попугая ара, два попугая макао, два лемура, два рысенка и два детеныша черной пантеры. Все они плохо питались и жили в постоянном стрессе. Их поместили в зоопарк для реабилитации.

Новым жителем зоосада в Геленджике также стал львенок, которому всего 2,5 месяца. Малыш Муфаса был собственностью уличного фотографа и содержался в ужасных условиях. Дальнейшая судьба изъятых животных пока неизвестна, пишут «Кубанские новости».

Закон РФ, запрещающий жестокое обращение с животными, привел к спаду объемов контрабанды экзотических животных. Согласно статистике, количество административных и уголовных дел в этой сфере уменьшилось на треть. Опрошенные «Известиями» эксперты оценивают обороты черного зоорынка в России в десятки миллионов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Контрабандист пытался вывезти из Краснодара детенышей леопарда и тигра
Россиянина осудили на год тюрьмы в Индонезии за попытку вывезти орангутана

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017