Истощенных лемуров и попугаев забрали у торговца животными на Кубани

В Геленджике Краснодарского края полицейские изъяли сразу 15 животных у мужчины, который зарабатывал на перепродаже экзотических зверей и птиц. Спасены три обезьянки, четыре попугая ара, два попугая макао, два лемура, два рысенка и два детеныша черной пантеры. Все они плохо питались и жили в постоянном стрессе. Их поместили в зоопарк для реабилитации.

Новым жителем зоосада в Геленджике также стал львенок, которому всего 2,5 месяца. Малыш Муфаса был собственностью уличного фотографа и содержался в ужасных условиях. Дальнейшая судьба изъятых животных пока неизвестна, пишут «Кубанские новости».

Закон РФ, запрещающий жестокое обращение с животными, привел к спаду объемов контрабанды экзотических животных. Согласно статистике, количество административных и уголовных дел в этой сфере уменьшилось на треть. Опрошенные «Известиями» эксперты оценивают обороты черного зоорынка в России в десятки миллионов долларов.