Обитателей экзотариума Тулы переведут на зимний режим

Экзотариум Тулы переходит на зимний режим работы. Так, время работы экспозиции зоопарка сократится, а касса будет закрываться раньше.

Как сообщает ИА «Тульские известия», изменения объясняются биологическими часами обитателей экзотариума, которые переходят в «спящий режим».

В администрации пояснили, что к каждому обитателю — особый подход. В частности, специально для колонии палочников разработали «зимнюю» диету. Сотрудники заморозили для них несколько десятков килограммов малиновых листьев, поскольку ничего другого эти экзотические насекомые не едят.

В таком режиме экзотариум проработает до 30 апреля.

В феврале в экзотариуме Тулы устраивали День всех влюбленных. В честь праздника для посетителей организовали экскурсию «Природа любви». Экскурсоводы рассказывали об особенностях брачного поведения животных.