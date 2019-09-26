Центр села Крапивны в Тульской области благоустроят в рамках нацпроекта

В центральной части села Крапивны в Тульской области стартовали работы по реставрации и благоустройству. Согласно плану, туристический маршрут здесь откроется в ноябре этого года.

Основные работы сосредоточены на Никольском соборе, историческом здании полицейского управления, памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и белокаменной дороге. Об этом пишет газета «Тульские известия».

В периметре реконструируемых объектов уже обустроены тротуары, вырублены аварийные деревья, установлены опоры освещения. Запланировано создание туристического центра, парковки и смотровой площадки на берегу реки Плава.

Строительство, реставрация и благоустройство проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Особенностью проекта называют то, что специалисты учли потребности гостей и местных жителей.