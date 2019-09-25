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Новый корпус появится у Тульского перинатального центра к 2021 году

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В правительстве Тульской области назвали предварительные сроки завершения строительства нового корпуса для Тульского областного перинатального центра. Объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году. Строительство началось в 2019 году.

По словам регионального министра строительства Константина Лопухова, которые приводит ИА «Тульские известия», в готовности к сдаче на 99% находятся и два корпуса детской областной клинической больницы. В одном из них заканчиваются испытания инженерных сетей, а в другом уже завершаются отделочные работы. Их должны сдать в конце 2019 – начале 2020 годов.

Кроме того, как сказал министр, в этом году в области завершили строительство семи соцобъектов, восемь еще строят, по трем готовится документация для проведения торгов на выбор подрядчика. Общая стоимость объектов превышает 13,5 млрд рублей.

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