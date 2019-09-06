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Более 130 объектов благоустроили в Тульской области

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В Тульской области завершено благоустройство 135 объектов в рамках программы «Формирование современной городской среды». По словам министра ЖКХ региона Олега Дючкова, «проект заслужил доверие жителей», которые активно в нем участвуют.

Общее финансирование проекта в этом году составило около 800 млн руб. Дополнительно из регионального бюджета выделили свыше 208 млн рублей, отмечает ИА «Тульские известия».

Всего в программу включено 320 дворовых и 30 общественных территорий во всех 26 муниципалитетах региона.

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