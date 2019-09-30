«Ласточка» совершила первый международный рейс

Скоростной электропоезд «Ласточка», произведенный на российском совместном предприятии группы «Синара» и Siemens — заводе «Уральские локомотивы», совершила первый международный рейс между Санкт-Петербургом и финской Иматрой.

Как сообщила в понедельник, 30 сентября, группа «Синара», протяженность рейса составила 198 км.

Время в пути поезда составило около трех часов. «Во время тестовой поездки «Ласточку» сопровождали около 60 специалистов от РЖД и финской стороны», — приводит выдержку из сообщения производителя «РИА Новости».

Первый международный рейс совершила двухсистемная «Ласточка», прошедшая тестовые испытания в Сибири. Этот поезд предназначен для перевозки пассажиров на расстояние до 700 км. Поездка была организована для оценки дальнейшего запуска поездов на постоянной основе.

Двухсистемная «Ласточка» создана на платформе «Ласточки-Премиум» и предусматривает вагоны бизнес- и экономкласса. В головном вагоне поезда оборудована зона, предназначенная для организации питания, а также помещение для персонала. Количество санитарных блоков увеличено с двух до пяти.

Все вагоны состава оборудованы системой обеспечения постоянного микроклимата и обеззараживания воздуха.

27 сентября сообщалось, что из Санкт-Петербурга до Пскова могут запустить ночную «Ласточку», вопрос рассматривает руководство Октябрьской железной дороги. Запуск запланирован на 1 ноября.