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Ночные «Ласточки» запустят между Псковом и Петербургом

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Из Санкт-Петербурга до Пскова могут запустить ночную «Ласточку». Вопрос находится на рассмотрении руководства Октябрьской железной дороги. Запуск запланирован на 1 ноября.

На этом маршруте «Ласточки» были запущены в августе 2018 года для улучшения транспортных связей двух регионов и развития туристического потенциала.

Сначала поезда курсировали каждый день, совершая по два рейса. Теперь они делают по шесть рейсов, делая остановки на станциях Струги Красные, Плюсса, Луга и Гатчина, пишет Псковская лента новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заключил с руководством ОАО «РЖД» договоренность о продлении маршрута из Петербурга до Печор. Постоянное движение по этому направлению началось в августе 2019 года.

Кроме того, железнодорожное сообщение связало Песков с Петрозаводском и Великим Новгородом.

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