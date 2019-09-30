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РЕН ТВ узнал подробности ЧП в Челябинске

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Фото: РЕН ТВ
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Телеканалу РЕН ТВ стали известны подробности ЧП, произошедшего в Челябинске. Хлопок и последующий пожар произошли на трансформаторной подстанции в понедельник, 30 сентября

По данным телеканала, загорелось оборудование подстанции.

Ранее в понедельник в Сети появились видеокадры, на которых в районе ГСК поднимался столб черного дыма. Пострадавших, по предварительной информации, в результате инцидента нет. Подача электроэнергии не прекращалась.

18 сентября рабочий погиб при взрыве парогенератора в Якутске. Инцидент произошел во время пропарки свайного поля.

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