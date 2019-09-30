РЕН ТВ узнал подробности ЧП в Челябинске

Телеканалу РЕН ТВ стали известны подробности ЧП, произошедшего в Челябинске. Хлопок и последующий пожар произошли на трансформаторной подстанции в понедельник, 30 сентября

По данным телеканала, загорелось оборудование подстанции.

Ранее в понедельник в Сети появились видеокадры, на которых в районе ГСК поднимался столб черного дыма. Пострадавших, по предварительной информации, в результате инцидента нет. Подача электроэнергии не прекращалась.

18 сентября рабочий погиб при взрыве парогенератора в Якутске. Инцидент произошел во время пропарки свайного поля.