В аэропорт Домодедово забежала лисица

В здание терминала аэропорта Домодедово забежала лиса. Об этом 30 сентября сообщает «МК».

По данным издания, зверь проник в помещение аэропорта в ночь на пятницу через центральный вход. В помещении лиса стала нервничать — она пробежалась по залу ожидания, проехала через экран досмотра вещей пассажиров и прокатилась на ленте багажа, после чего выбежала на улицу.

«Согласно данным камер видеонаблюдения, лиса провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась. Она самостоятельно покинула аэровокзал, и с этого момента, к сожалению, нам не известно о ее местонахождении», — рассказал «Известиям» пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

Он добавил, что три года назад на территории аэродрома были найдены два лисенка, которых передали в центр реабилитации диких животных.

9 сентября на территорию аэропорта Магнитогорска забрел молодой медведь.