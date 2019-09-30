Мошенница похитила у жительницы Твери ювелирные украшения

Жительница Твери лишилась ювелирных украшений после обряда «снятия порчи». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В полицию с заявлением обратилась 36-летняя горожанка. Она рассказала, что познакомилась на улице с женщиной, которая убедила ее в том, что на ней лежит порча. Мошенница провела «ритуал очищения» ювелирных украшений, после чего скрылась, пишут «Тверские ведомости».

Местонахождение и личность подозреваемой удалось установить. Ею оказалась ранее судимая безработная 40-летняя жительница Калининского района.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество». Злоумышленнице может грозить до пяти лет лишения свободы.

8 сентября в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что двое неизвестных выманили у нее золотое кольцо в обмен на три монеты.