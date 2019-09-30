Прямой эфир

Мошенница похитила у жительницы Твери ювелирные украшения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Твери лишилась ювелирных украшений после обряда «снятия порчи». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

В полицию с заявлением обратилась 36-летняя горожанка. Она рассказала, что познакомилась на улице с женщиной, которая убедила ее в том, что на ней лежит порча. Мошенница провела «ритуал очищения» ювелирных украшений, после чего скрылась, пишут «Тверские ведомости».

Местонахождение и личность подозреваемой удалось установить. Ею оказалась ранее судимая безработная 40-летняя жительница Калининского района.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество». Злоумышленнице может грозить до пяти лет лишения свободы.

8 сентября в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что двое неизвестных выманили у нее золотое кольцо в обмен на три монеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Телефонных мошенников задержали после звонков жителям Брянской области
Организатора финансовой пирамиды в Омске будут судить за мошенничество

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019