Мошенники в Колпино выманили у девушки золотое кольцо в обмен на три монеты

В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции разыскивают двух мошенников, которые похитили у девушки золотое кольцо. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 8 сентября, 20-летняя местная жительница обратилась в полицию. По ее словам, около 11 утра в сквере в Колпино двое неизвестных обманным путем отобрали у нее золотое кольцо. Взамен злоумышленники вручили девушке три монеты и скрылись.

Ущерб составил около 15 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце июля в Санкт-Петербурге задержали троих членов преступной группы, которая занималась квартирными кражами.