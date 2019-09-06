Мошенничество при ремонте дорог обнаружили в Брянске

В Брянске задержали сотрудника АО «Брянскавтодор», подозреваемого в присвоении бюджетных средств. Факт мошенничества при ремонте дорог подтвердила пресс-служба УМВД по области.

Полицейские выяснили, что 44-летний работник акционерного общества заключал контракты с существенным завышением стоимости работ и материалов. Общая сумма таких махинаций может составлять более 1 млн рублей, пишет NASHBRYANSK.RU. Возбуждено уголовное дело мошенничестве. Проводится проверка всех эпизодов преступления.

В июле сообщалось, что директора фирмы в Астрахани подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба, причиненного областному и муниципальному бюджетам, превышает 2 млн рублей. Средства, выделенные на ремонт дороги, подозреваемый присвоил и потратил.