Риелторы подозреваются в мошенничества с маткапиталом в Приангарье

В Ангарске в Иркутской области двое риелторов подозреваются в незаконном обналичивании материнских капиталов на сумму 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, риелторы сговорились с тремя женщинами и заключили фиктивные договоры займов, по которым агентство недвижимости предоставляет матерям средства на жилье. Затем мошенники подали подложные документы в Пенсионный фонд Иркутской области и получили выплату, пишет ИА IrkutskMedia.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В июле суд в Омске признал семерых членов ОПГ виновными в хищении 50 млн рублей материнского капитала. На счету группы более сотни преступных эпизодов.