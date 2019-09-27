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Телефонных мошенников задержали после звонков жителям Брянской области

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в телефонном мошенничестве, которые названивали жителям Брянской области. Мужчины представлялись сотрудниками банков.

По данным правоохранительных органов, с сентября 2018 года по январь 2019 года подозреваемые звонили брянцам и заявляли, что их счета могут пострадать в результате хакерской атаки. Мужчины заверяли, что сами являются сотрудниками банков, и просили продиктовать номер банковской карты, CVV-код и коды подтверждения, пришедшие по телефону. Всего выявлено 14 преступных эпизодов, общая сумма ущерба составляет 290 тыс. рублей. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Двое мужчин были задержаны в Самарской области. При досмотре у них обнаружили мобильные телефоны, SIM-карты и 11 банковских карт, на которые осуществлялись переводы. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

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