Тамбовчанин отдал деньги от продажи квартиры мошенникам

Житель Тамбова отдал средства с продажи квартиры интернет-мошенникам, которые обещали выплачивать до 1500% годовых за вложенные средства. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

В полицию с заявлением обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что нашел в интернете организацию, которая обещает выплачивать вкладчикам 1500% годовых. Горожанин перевел 100 тыс. рублей, после чего с ним связались сотрудники орагнизации. Они убедили его в том, что чем больше денег он вложит, тем больше будет процент, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Потерпевший передал мошенникам коды доступа к услуге «Мобильный банк», которые позволили им в течение двух недель самостоятельно проводить операции со счетом. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мер, направленных на доказательство совершения преступления и сбор улик.