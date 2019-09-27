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Организатора финансовой пирамиды в Омске будут судить за мошенничество

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В Омске организатора финансовой пирамиды обвиняют в мошенничестве на 20 млн рублей. От действий подсудимого пострадали 114 человек.

По данным следствия, житель Омска зарегистрировал фирмы, арендовал офис и открыл расчетные счета в банке. Затем он разместил в интернете объявление о приеме займов на выгодных для клиентов условиях. Вкладчикам обещали от 180% до 240% годовых. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Сотрудниками офиса стали его первые вкладчики. Они привлекали новых клиентов, распространяя в сети информацию об успешности пирамиды. На деле вкладчики не получали заявленный доход, так как подсудимый не имел достаточной прибыли.

В правоохранительных органах уточнили, что подсудимый рассчитался только со штатными сотрудниками. Обманутыми вкладчиками признаны 114 человек, общий ущерб составил 20 млн рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд.

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