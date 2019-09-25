В Петербурге поймали подменивших пенсионерке деньги мошенниц

В Санкт-Петербурге задержали двух мошенниц, которые подменили пенсионерке 1 млн рублей на билеты банка приколов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В полицию с заявлением обратилась петербурженка 1930 года рождения. По ее словам, 24 сентября к ней пришли две незнакомки и представились сотрудницами пенсионного фонда. Улучив момент, злоумышленницы похитили 1 млн рублей, оставив вместо купюр билеты банка приколов, уточняет телеканал «78».

По горячим следам были задержаны 43-летняя и 58-летняя женщины. Установлено, что одна из них накануне преступления звонила пенсионерке домой, чтобы рассказать ей о замене денежных средств, которая якобы будет проводиться с октября по ноябрь 2019 года.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

8 сентября в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга обратилась 20-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что двое неизвестных выманили у нее золотое кольцо в обмен на три монеты.