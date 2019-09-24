Цыганки обманывали и грабили пенсионерок в Иркутской области

В Иркутской области цыганки похитили у 73-летней жительницы Ангарска украшения стоимостью 23 тыс. рублей под предлогом проведения обряда со свертком. У другой потерпевшей, 84-летней старушки, пропало 70 тыс. рублей.

Установлено, что цыганки в обоих случаях действовали по одинаковой схеме. Одна из них подходила к жертве и предлагала снять «порчу». Потом они забирали ценности, прятали их и говорили о магическом исчезновении. Как отмечает ИА IrkutskMedia, полицейские ищут аферисток.

Ранее жительница Лобни отдала «гадалке» более 300 тыс. рублей и украшения ради снятия «порчи», сообщили 6 сентября в ГУ МВД по Московской области. Злоумышленница подошла к 63-летней пенсионерке и начала пугать ее смертью дочери от сглаза.