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В Москве задержан экс-хоккеист КХЛ Мусатов по делу о мошенничестве

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Полиция в Москве задержала российского хоккеиста Игоря Мусатова, который обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным собеседника агентства, Мусатов находился в федеральном розыске. Хоккеисту заочно предъявили обвинение.

«Он обвиняется в совершении мошенничества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ. — Ред.). В настоящее время Мусатов задержан, в понедельник (16 сентября. — Ред.) будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметил источник.

Мусаев является воспитанником хоккейной школы московского «Спартака». Он был нападающим словацкого клуба «Слован», выступающего в КХЛ. Кроме того, спортсмен играл за московский «Спартак». Является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2007 года в составе молодежной сборной России.

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