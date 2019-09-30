Более 3 тыс. жилых домов в Ульяновске обеспечены отоплением

В Ульяновске 97% жилых домов получили отопление. Жильцы оставшихся 3% попросили подать тепло позже.

Отопительный сезон стартовал в городе раньше срока, с 23 сентября. Профильный штаб в ежедневном режиме обсуждает ход подключения тепла для оперативной реакции на нештатные ситуации. По последним данным, отопление получили жильцы 3091 дома. Об этом сообщает 1ul.ru. Также к системе теплоснабжения подключены все объекты социальной сферы.

В Димитровграде отоплением обеспечено более 98% строений. По различным причинам без тепла остаются десять домов. В частности, в доме на улице Ленина завершается капитальный ремонт инженерных сетей.

Ранее сообщалось, что жители Липецка не будут платить за отопление в сентябре.