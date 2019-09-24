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В Москве досрочно включили отопление

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Отопительный сезон досрочно начался в Москве. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, отопление включили в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже восьми градусов тепла, что подразумевается действующим регламентом.

Подача тепла началась в медицинских и образовательных учреждениях, спортивных объектах, административных и промышленных зданиях, а также в жилых домах, пишет сайт mos.ru.

Бирюков также отметил, что инженерно-коммунальная и энергетическая инфраструктуры города были готовы к пуску тепла с 1 сентября. Решение было принято еще на прошлой неделе в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

20 сентября вице-мэр заявил, что социальные учреждения в Москве начнут отапливать досрочно по их заявкам.

Ранее в сентябре в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Горожане могут позвонить по телефону +7 (800) 100-23-29, пока будет проводиться включение отопления, и узнать о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае проблем.

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