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Машина скорой помощи врезалась в столб на Воздвиженке

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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В Москве на улице Воздвиженке машина скорой помощи врезалась в столб после столкновения с другим автомобилем. Видеозапись происшествия оказалась в распоряжении «Известий».

Инцидент произошел вблизи дома № 12. В результате происшествия никто не пострадал. В районе ДТП затруднено движение.

Ранее 30 сентября рейсовый автобус, в салоне которого находились 15 пассажиров, врезался в дерево в Смоленске. После аварии восемь человек были доставлены в больницу для осмотра. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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