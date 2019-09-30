Машина скорой помощи врезалась в столб на Воздвиженке

В Москве на улице Воздвиженке машина скорой помощи врезалась в столб после столкновения с другим автомобилем. Видеозапись происшествия оказалась в распоряжении «Известий».

Инцидент произошел вблизи дома № 12. В результате происшествия никто не пострадал. В районе ДТП затруднено движение.

Ранее 30 сентября рейсовый автобус, в салоне которого находились 15 пассажиров, врезался в дерево в Смоленске. После аварии восемь человек были доставлены в больницу для осмотра. Обстоятельства ДТП устанавливаются.