Машина влетела в подземный переход в центре Симферополя

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате вылета автомобиля в подземный переход в центре Симферополя после ДТП. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на местное управление МВД в воскресенье, 29 сентября.

По предварительной информации, 29-летний житель Симферополя за рулем Renault на большой скорости не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia, который ехал во встречном направлении. Последний от удара отбросило с проезжей части в пешеходную зону, где машина свалилась в проем подземного перехода.

В результате ДТП женщина, находившаяся на пассажирском сидении Renault, получила несовместимые с жизнью травмы. Водитель машины получил переломы и повреждения внутренних органов. Также медицинская помощь понадобилась водителю Kia.

Ранее 29 сентября два человека погибли и еще трое пострадали при столкновении выехавшего на встречную полосу движения автомобиля Chery и Lada в Череповецком районе Вологодской области.