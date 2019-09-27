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Две женщины погибли в ДТП с фурой в Удмуртии

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В Увинском районе Удмуртской Республики легковушка во время обгона врезалась в фуру. Погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает первый отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла в пятницу, 27 сентября, на 46-м км трассы Ижевск–Ува. По предварительной информации, 41-летняя женщина не справилась с управлением ВАЗ-2110 во время обгона. На встречной полосе машина врезалась в фуру, пишет ИА «Сусанин».

В результате столкновения водитель «десятки» и ее 39-летняя пассажирка скончались на месте. Водитель большегруза получил различные травмы.

В ночь на 27 сентября на Кубани 29-летняя женщина потеряла управление над «ВАЗ» и врезалась в дерево. Пострадали двое взрослых и трое детей в возрасте четырех месяцев, девяти и трех лет.

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