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Женщина погибла в результате серьезного ДТП в Волгоградской области

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Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения встречных автомобилей в Волгоградской области. По предварительным данным, женщина за рулем Opel не справилась с управлением.

Авария произошла на территории Ленинского района. Автомобиль Opel Corsa, двигавшийся в сторону Волгограда, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Hyundai Tucson. 31-летняя женщина за рулем малолитражной иномарки погибла, сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

В больницу доставлены 47-летний водитель Hyundai, а также его пассажиры 42, 49 и 59 лет. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный водитель скутера устроил массовое ДТП.

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