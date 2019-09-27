Массовое ДТП устроил пьяный водитель скутера в Карелии

Массовое ДТП произошло на Выборгском шоссе в Сортавала. Его виновником стал водитель скутера, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняет ИА «Карелinform», скутерист совершил столкновение с двигающимся впереди автомобилем «Нива». После удара он упал и столкнулся с автомобилем Renault, который ехал во встречном направлении.

В результате водитель двухколесного транспорта получил перелом ноги. Он госпитализирован. Среди других участников аварии пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.

В июле сообщалось о том, что в Подмосковье в результате столкновения скутера с автомобилем BMW погибли два человека — водитель и пассажир скутера.