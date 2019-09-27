Прямой эфир

Предполагаемого виновника ДТП с тремя жертвами в Ангарске арестовали

0
Фото: 38.мвд.рф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предполагаемый виновник автоаварии в Ангарске, в результате которой погибли три человека, арестован. Об этом сообщается в пятницу, 27 сентября, на сайте ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчина заключен под стражу на два месяца.

Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе дважды за проезд на запрещающий сигнал светофора.

24 сентября 29-летний водитель автомобиля Subaru Legacy, следуя по улице Алешина в Ангарске, не справился с управлением, машина съехала с проезжей части, опрокинулась и наехала на двух пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП девушка-пассажир погибла на месте, пешеходы были госпитализированы и впоследствии скончались. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

26 сентября два сотрудника управления Следственного комитета по Ивановской области погибли в ДТП. Авария произошла недалеко от города Вичуга. Volkswagen Tiguanе, в котором они находились, врезался в стоявший на обочине грузовик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автомобилист из Иваново умер после двух ДТП за день
В ДТП под Ярославлем погибли семь человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019