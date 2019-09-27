Предполагаемого виновника ДТП с тремя жертвами в Ангарске арестовали

Предполагаемый виновник автоаварии в Ангарске, в результате которой погибли три человека, арестован. Об этом сообщается в пятницу, 27 сентября, на сайте ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчина заключен под стражу на два месяца.

Отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе дважды за проезд на запрещающий сигнал светофора.

24 сентября 29-летний водитель автомобиля Subaru Legacy, следуя по улице Алешина в Ангарске, не справился с управлением, машина съехала с проезжей части, опрокинулась и наехала на двух пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП девушка-пассажир погибла на месте, пешеходы были госпитализированы и впоследствии скончались. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

26 сентября два сотрудника управления Следственного комитета по Ивановской области погибли в ДТП. Авария произошла недалеко от города Вичуга. Volkswagen Tiguanе, в котором они находились, врезался в стоявший на обочине грузовик.