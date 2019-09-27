Двое взрослых и трое детей пострадали в пьяном ДТП в Краснодарском крае

А Гулькевичском районе Краснодарского края отечественная легковушка врезалась в дерево. Пострадали двое взрослых и трое детей. Об этом сообщает отдел пропаганды краевого УГИБДД.

Авария произошла в ночь на пятницу, 27 сентября, на автодороге Гулькевичи – село Отрадо-Ольгинское – село Отрадо-Кубанское. По предварительной информации, 29-летняя женщина не справилась с управлением ВАЗ-21120, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево, пишут «Кубанские новости».

В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров, в том числе четырехмесячный мальчик, девятилетняя девочка и трехлетний мальчик.

Было установлено, что женщина не имела прав на управление автомобилем и, по предварительным данным, была пьяна. Обстоятельства аварии устанавливаются.