Прямой эфир

СКР просит жителей Магадана помочь найти сбившего ребенка водителя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СКР по Магаданской области расследует уголовное дело, возбужденное после наезда водителя автомобиля Suzuki Escudo на 10-летнего мальчика. Следователи попросили всех очевидцев произошедшего, водителей автомобилей, находившихся поблизости от места ДТП, родителей детей, которые гуляли с мальчиком в тот день, дать показания.

Как уточняет ИА MagadanMedia, инцидент произошел 28 июня 2019 года на пешеходном переходе в районе улицы Коммуны. Машина, сбившая мальчика, была серого цвета. Водитель с места происшествия скрылся.

В январе в Магаданской области на трассе Якутск–Магадан столкнулись два автомобиля. В результате травмы получили четыре человека. Среди них — 11-месячный ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Новой Зеландии
Музыканты шведской группы Sabaton попали в ДТП в Тунисе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019