СКР просит жителей Магадана помочь найти сбившего ребенка водителя

СКР по Магаданской области расследует уголовное дело, возбужденное после наезда водителя автомобиля Suzuki Escudo на 10-летнего мальчика. Следователи попросили всех очевидцев произошедшего, водителей автомобилей, находившихся поблизости от места ДТП, родителей детей, которые гуляли с мальчиком в тот день, дать показания.

Как уточняет ИА MagadanMedia, инцидент произошел 28 июня 2019 года на пешеходном переходе в районе улицы Коммуны. Машина, сбившая мальчика, была серого цвета. Водитель с места происшествия скрылся.

В январе в Магаданской области на трассе Якутск–Магадан столкнулись два автомобиля. В результате травмы получили четыре человека. Среди них — 11-месячный ребенок.