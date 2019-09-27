Пять человек пострадали в массовом ДТП под Калугой

Крупное ДТП произошло в Думиничском районе калужской области. Утром 27 сентября на 282-м км автодороги М-3 «Украина» столкнулись два автомобиля и автобус. Пострадали пять человек.

Как сообщает газета «Весть», по предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Hyundai Creta, ехавший в сторону Брянска. Иномарка врезалась в дорожное ограждение, потом столкнулась с ехавшим навстречу автобусом ЛИАЗ. Затем ее отбросило на встречный микроавтобус Renault Master.

Пострадали водитель и четверо пассажиров иномарки, в том числе двое несовершеннолетних. Они доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

24 сентября в Мещовском районе Калужской области автомобиль Kia опрокинулся в кювет. Водитель погиб.