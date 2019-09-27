Пассажирка погибла в массовом ДТП в Омске

В Омске проводится проверка по факту массового ДТП, в результате которого погибла пассажирка одного из автомобилей. По предварительной версии, водитель машины не предоставил преимущество другому транспорту при выезде из двора.

Авария произошла на улице Химиков. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan Avenir при выезде из двора не пропустил двигавшуюся по дороге машину Kia Rio. В результате столкновения второй автомобиль отбросило на припаркованный поблизости автомобиль Nissan Qashqai.

Пассажирка выезжавшего из двора автомобиля получила серьезные травмы и скончалась, сообщает ИА «Город55». По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в результате столкновения двух автомобилей и автобуса пострадали пять человек. Машина Hyundai Creta перевернулась, травмы получили водитель и четверо пассажиров, в том числе двое детей.