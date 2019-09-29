Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Череповцом

Два человека стали жертвами ДТП в Череповецком районе Вологодской области, еще трое получили травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Авария произошла на четвертом километре автодороги Абаканово – Слабеево. Автомобиль Chery Amulet обгонял мотоблок и столкнулся со встречным автомобилем Lada Largus. В результате ДТП водитель Chery Amulet, мужчина 1970 года рождения. Погиб и находившийся в отечественном автомобиле мужчина 1989 года рождения.

Трое пострадавших также ехали в «Ладе».

14 сентября сообщалось, что автобус с пассажирами съехал в кювет в Вологодской области. Пострадали четыре человека.