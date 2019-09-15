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Рейсовый автобус съехал в кювет под Вологдой

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Автобус с пассажирами в субботу, 14 сентября съехал в кювет в Вологодской области. Предварительно, пострадали четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по региону.

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Автобус следовал по маршруту Вытегра — Череповец. В нем находились 20 человек. Одна из пострадавших госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму, передает ТАСС.

Еще трое, в том числе 17-летняя девушка, получили ссадины и ушибы и были обслужены амбулаторно. Авария произошла в 10 км от города Кириллов на трассе Кириллов — Череповец.

Ранее ДТП произошло в Гаврилов-Ямском Ярославской области. В результате случившегося восемь человек погибли, 28 пострадали, причем двое из них находятся в реанимации.

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