Рейсовый автобус съехал в кювет под Вологдой

Автобус с пассажирами в субботу, 14 сентября съехал в кювет в Вологодской области. Предварительно, пострадали четыре человека, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по региону.

Автобус следовал по маршруту Вытегра — Череповец. В нем находились 20 человек. Одна из пострадавших госпитализирована с подозрением на черепно-мозговую травму, передает ТАСС.

Еще трое, в том числе 17-летняя девушка, получили ссадины и ушибы и были обслужены амбулаторно. Авария произошла в 10 км от города Кириллов на трассе Кириллов — Череповец.

Ранее ДТП произошло в Гаврилов-Ямском Ярославской области. В результате случившегося восемь человек погибли, 28 пострадали, причем двое из них находятся в реанимации.