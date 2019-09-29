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Два человека погибли при падении автомобиля в Москву-реку

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Фото: РЕН ТВ
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Автомобиль упал в Москву-реку, два человека погибли. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной госавтоинспекции.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье в районе Коломенской набережной, дом 1. Машина снесла ограждение, вылетела с набережной и упала в реку. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Когда автомобиль подняли на поверхность, водитель и пассажир были мертвы. «Интерфакс» отмечает, что погибших среди детей нет.

При этом по данным сайта телеканала РЕН ТВ, авария произошла в ночь на 28 сентября. Машину и водителя водолазам сразу обнаружить не удалось. Позднее в районе Курьяновской набережной в Москве-реке жители столицы заметили тело человека, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день в центре Симферополя автомобиль, столкнувшись по встречной полосе с легковушкой, влетел в подземный переход. Один человек погиб, еще двое пострадали.

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